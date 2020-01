بابكر سلك يكتب :ده أنا أخاف من كلب

] قصة الأسد نالت أكبر مساحات اهتمامات المجتمع في سودان الثورة.

] سمعنا بالأسد لمن يعجز.

] لكن كمان يعجز ويكرمش ويجوع؟.

] أسد مجدوع زي بشكير المسح!.

] لكن ليهو حق الأسد.

] مدام قاعد ليهو في بلد لحم الضأن فيها ولحم النعام ولحم أي شيء. اكلوهوا التماسيح.

] زمن ما زمن الأسود.

] أنه زمن التماسيح.

] لذا كان منظر أسد حديقة القرشي مخجلاً.

] ومنظرنا ونحن خجلانين مخجلا أيضاً.

] ومنظر الأسد هو نفسه منظر المرحوم الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى.

] ولا يشبه أسد القرشي إلا المواطن في السوق.

] منظر المواطن في السوق مخجل شديد.

] ومنظر الحكومة أمام أزمات الناس أضحى مخجلاً ومخجلاً جداً.

] أخير منظر أسد القرشي من منظر الحكومة أمام المواطن.

] فالوثيقة الدستورية ياحكومة ماقالت ليكي أنسي المواطن وأسسي للدولة.

] أفرض ياحمدوك يا أخوي نجحتوا في تأسيس دولة وأنتشلتوا البلد من بئر الحرامية.

] حاتلقوا ليكم مواطن وين يستمتع بتلك الدولة؟.

] كلنا منظرنا بقي زي أسد القرشي.

] والمغالطني يعاين في المرايا.

] فالمنظر العام وكل المشهد مخجل مخجل مخجل.

] أيها الناس

] نعلم أن الكيزان خربوا القيم والنفوس قبل البلد.

] ولكن هذا ليس مبرراً لفشل الحكومة في تخفيف الأعباء على الناس بمجرد إجراءات رقابية بسيطة.

] وما كلو شيء يقبل تبرير عملوهوا الكيزان.

] حقو مانبقى زي بوش الأبن.

] قالوا جورج بوش في خطبه له من البيت الأبيض جاهو سكرتيرو الخاص وقال ليهو همساً.

] الكهربا قطعت في نيويورك.

] بوش قال ليهو ده بن لادن.

] وواصل خطابو.

] تاني السكرتير جاهو ودنقر فيهو وهمس

] سعر الدولار شكل هبوطاً مفاجئاً أمام الين الياباني.

] بوش قال ليهو ITS BINLADIN

] ده بن لادن.

] وواصل خطابو.

] تاني السكرتير دنقر فيهو وقال ليهو ياريس المدام حامل.

] بوش بدون تردد قال

] ITS BINLADIN

] ده بن لادن.

] أيها الناس.

] حقو مانبقى جورج بوش في التبرير.

] تفاقمت الأزمات التي يعيشها المواطن.

] والسبب ITS NOT BINLADIN

ITS .. قصور الحكومة وبطئها ومحركتها .

] واعتمادها على شماعة ده بن لادن.

] لذا لم يختلف منظر الحكومة أمامنا ومنظرنا أمام أعيننا عن منظر أسد القرشي.

] المهم

] قالوا كردنة جاب عشرة خرفان لأسد القرشي.

] أخير ياكردنة.

] بدل الجماعه ياكلوها ويجلوها.

] ولا يصرجوها وفي نفسهم يدخلوها.

] أخير يترقع بيها الأسد لمن يشوف ليهو طريقة رقم وطني وجواز ومخارجة.

] فالثورة البعدها صابرين دي مااااامضمونة.

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] والينا

] تجارة العملة لسة مدورة فينا.

] ده بن لادن برضو!.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال ده أخاف على كلب يجوعلي أسد؟

