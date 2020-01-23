بابكر سلك يكتب :ده أنا أخاف من كلب

التاريخ: 23-يناير-2020
60 مشاهدة
] قصة الأسد نالت أكبر مساحات اهتمامات المجتمع في سودان الثورة.
] سمعنا بالأسد لمن يعجز.
] لكن كمان يعجز ويكرمش ويجوع؟.
] أسد مجدوع زي بشكير المسح!.
] لكن ليهو حق الأسد.
] مدام قاعد ليهو في بلد لحم الضأن فيها ولحم النعام ولحم أي شيء. اكلوهوا التماسيح.
] زمن ما زمن الأسود.
] أنه زمن التماسيح.
] لذا كان منظر أسد حديقة القرشي مخجلاً.
] ومنظرنا ونحن خجلانين مخجلا أيضاً.
] ومنظر الأسد هو نفسه منظر المرحوم الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى.
] ولا يشبه أسد القرشي إلا المواطن في السوق.
] منظر المواطن في السوق مخجل شديد.
] ومنظر الحكومة أمام أزمات الناس أضحى مخجلاً ومخجلاً جداً.
] أخير منظر أسد القرشي من منظر الحكومة أمام المواطن.
] فالوثيقة الدستورية ياحكومة ماقالت ليكي أنسي المواطن وأسسي للدولة.
] أفرض ياحمدوك يا أخوي نجحتوا في تأسيس دولة وأنتشلتوا البلد من بئر الحرامية.
] حاتلقوا ليكم مواطن وين يستمتع بتلك الدولة؟.
] كلنا منظرنا بقي زي أسد القرشي.
] والمغالطني يعاين في المرايا.
] فالمنظر العام وكل المشهد مخجل مخجل مخجل.
] أيها الناس
] نعلم أن الكيزان خربوا القيم والنفوس قبل البلد.
] ولكن هذا ليس مبرراً لفشل الحكومة في تخفيف الأعباء على الناس بمجرد إجراءات رقابية بسيطة.
] وما كلو شيء يقبل تبرير عملوهوا الكيزان.
] حقو مانبقى زي بوش الأبن.
] قالوا جورج بوش في خطبه له من البيت الأبيض جاهو سكرتيرو الخاص وقال ليهو همساً.
] الكهربا قطعت في نيويورك.
] بوش قال ليهو ده بن لادن.
] وواصل خطابو.
] تاني السكرتير جاهو ودنقر فيهو وهمس
] سعر الدولار شكل هبوطاً مفاجئاً أمام الين الياباني.
] بوش قال ليهو ITS BINLADIN
] ده بن لادن.
] وواصل خطابو.
] تاني السكرتير دنقر فيهو وقال ليهو ياريس المدام حامل.
] بوش بدون تردد قال
] ITS BINLADIN
] ده بن لادن.
] أيها الناس.
] حقو مانبقى جورج بوش في التبرير.
] تفاقمت الأزمات التي يعيشها المواطن.
] والسبب ITS NOT BINLADIN
ITS .. قصور الحكومة وبطئها ومحركتها .
] واعتمادها على شماعة ده بن لادن.
] لذا لم يختلف منظر الحكومة أمامنا ومنظرنا أمام أعيننا عن منظر أسد القرشي.
] المهم
] قالوا كردنة جاب عشرة خرفان لأسد القرشي.
] أخير ياكردنة.
] بدل الجماعه ياكلوها ويجلوها.
] ولا يصرجوها وفي نفسهم يدخلوها.
] أخير يترقع بيها الأسد لمن يشوف ليهو طريقة رقم وطني وجواز ومخارجة.
] فالثورة البعدها صابرين دي مااااامضمونة.
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم.
] والينا
] تجارة العملة لسة مدورة فينا.
] ده بن لادن برضو!.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال ده أخاف على كلب يجوعلي أسد؟
صحيفة الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر بابكر سلك يكتب :ده أنا أخاف من كلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.