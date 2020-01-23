(سين) توافق على زيادة حصة دقيق المخابز

التاريخ: 23-يناير-2020
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وافقت شركة “سين” للغلال، على زيادة حصتها من الدقيق إلى (46) ألف جوال يومياً، بدلاً عن (44) ألف جوال.
وبحسب مصدر بوزارة المالية، وفق صحيفة ( مصادر) فإن الوزارة حسمت الخلاف مع المطاحن حول تكلفة دقيق الخبز، ليظل في قيمة (300) جنيه للجوال، بدلاً عن (470) جنيهاً.
واقترحت المطاحن في وقت سابق على وزارة المالية، أن تعيد مبالغ تتراوح بين (240) إلى (330) جنيهاً عن كل جوال للوزارة، فيما تمسكت الأخيرة بمبلغ (400) جنيه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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