مصرع (15) شاباً في حادث مروري بشارع مدني

لقى خمسة عشر شاباً حتفهم إثر حادث مروري بشارع مدني، حيث كان المتوفون على متن عربة بوكس، واصطدم بالعربة فنطاس مما أدى إلى انقلابها وانحرافها من الطريق العام.

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وتم إسعاف المصابين إلى المستشفيات إلا أنهم جميعهم فارقوا الحياة وبحسب صحيفة آخر لحظة، فمن بين المتوفين (11) منهم من أبناء منطقة السلمة، ثلاثة منهم أشقاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)