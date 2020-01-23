هزة في الديوان الملكي بعد فضيحة اختراق ابن سلمان لهاتف مؤسس أمازون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحدث تقرير صحيفة “الغارديان” عن اختراق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شخصيا لهاتف رئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، ضجة كبيرة داخل الديوان الملكي واستنفر أجهزة الدولة في المملكة للرد.

وفي هذا السياق تداولت وسائل إعلام سعودية مقطعا من مقابلة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع وكالة رويترز، والتي أكد خلالها أن ما وصفه بـ”المزاعم” التي تحدثت عن اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “سخيفة”.

المزاعم عن اختراق ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لهاتف جيف بيزوس سخيفة، والتقرير الذي صدر ليس تقريرًا بل استنتاج صادر من شركة خاصة، ولم تقم اي جهة مستقلة بالتحقيقات، وهذه المزاعم منافية للعقل.

وقال بن فرحان في حوار مع الوكالة على هامش منتدى دافوس: “أعتقد أن كلمة سخيف هي التعبير الصحيح، فالفكرة التي تقول إن ولي العهد السعودي يخترق هاتف جيف بيزوس سخيفة”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: “ما أفهمه من تقرير الأمم المتحدة، وهو ليس تقريرا بالفعل بل بيانا بُني على تقرير لشركة خاصة لم يتم تدقيقه من أي وكالة مستقلة، وفي استنتاجها الخاص، لا يوجد دليل ملموس لتأكيد الادعاءات التي تطلقها”.

هذا وعلم رئيس شركة “أمازون” الملياردير جيف بيزوس أن هاتفه المحمول “اخترق” في عام 2018 بعد تلقيه رسالة WhatsApp تم إرسالها على ما يبدو من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة الغارديان.