بعد أن توقفت لسنوات.. ليالي العود تعود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد الفنانين عن عودة ليالي ركن العود التي كانت تنظمها في السنوات الماضية لمزاولة نشاطها مساء يوم السبت المقبل، بمشاركة عدد من نجوم الغناء على رأسهم محمود تاور، مجذوب أونسة وسميرة دنيا.

وستتوالى الليالي مساء كل سبت بمشاركة الفنانين محمد الأمين، وصلاح مصطفى، وسيف الجامعة، وعصام محمد نور، وإنصاف فتحي.

يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن انطلاقة الليالي كان مقرراً لها يوم السبت الماضي، وتم تأجيلها بسبب وفاة عضو الاتحاد الموسيقى إسماعيل يحيى.