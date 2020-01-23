إتجاه لرفع صادرات الثروة الحيوانية لمليار دولار

الخليج 365 :

أكد وزير الثروة الحيوانية علم الدين على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجموعة الاتجاهات المتعددة لصادرات الثروة الحيوانية لترقية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بها لإسهاماتها الفاعلة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير الغذاء من أصل حيواني وكشف خلال زيارته للمجموعة امس عن خطة وزارته لزيادة الألبان وسد الفجوة فيها خاصة في المناطق الريفية عبر التحسين الوراثي لسلالات الحيوان لزيادة إنتاجيته.

ومن جهته أكد مدير مجموعة الاتجاهات مساهمة المجموعة في رفع الصادرات بما يقارب مليار دولار في السنة وأشاد بجهود وزارة الثروة الحيوانية في العهد الجديد بما تقدمه من عون فني مما أسهم ذلك في زيادة الصادرات الحيوانية،

أوضح مستشار المجموعة دكتور سعد الحياني أن نشاط الشركة تركز على تحسين النسل للاستفادة من الصفات الوراثية في إنتاج اللحوم والألبان بالإضافة لمشروعات التسمين وصناعة الأعلاف وأكد أن السودان من الدول الرائدة في إنتاج البروتين الحيواني والأعلاف وأكد جاهزية المجموعة لتغذية مراكز البيع المخفض بالمنتجات الحيوانية لتخفيف العبء المعيشي للمواطن. وتفقد خلال الزيارة مزرعة المويلح النموذجية ومشروع الاتجاهات لتحسين السلالات.