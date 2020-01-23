“دقت ساعة الاستقلال”… مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى العراقيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى “نصرة الوطن وعدم نقض العهد”، وذلك قبل ساعات من التظاهرة المليونية ضد التواجد الأجنبي المقررة غدا الجمعة.

وقال الصدر في تغريدة عبر “تويتر”: “هبوا إلى نصرة الوطن فهو يستصرخكم”، وأضاف: “ابشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه”.

وأضاف زعيم التيار الصدري “دقت ساعة الاستقلال والسيادة”، معتبرا أن سيادة البلاد تنتهك من قبل “قوات غازية”.

​وكان مقتدى الصدر، قد دعا الثلاثاء الماضي، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته. المادة السابقة شركة“سين” توافق على زيادة حصتها من الدقيق لـ(46) ألف جوال المقالة القادمة إتجاه لرفع صادرات الثروة الحيوانية لمليار دولار

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