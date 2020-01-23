شركة“سين” توافق على زيادة حصتها من الدقيق لـ(46) ألف جوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن موافقة شركة “سين” للغلال، على رفع حصتها اليومية من دقيق الخبز من (44) ألف إلى (46) ألف جوال يومياً.

وأكدت المصادر، حسم الخلاف الأخير بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والمطاحن حول تكلفة دقيق الخبز.

وأوضحت لـ(باج نيوز) اليوم “الخميس”، أن المالية وافقت على مبلغ (300) جنيه بدلا عن (470) جنيهاً عن الجوال.

وكان الخلاف حول اتفاق سابق لوزارة المالية يقضي ببيع المطاحن طن الدقيق بقيمة (270) دولاراً للمالية، على أن تتولى المطاحن طحن الدقيق وتوزيعه وإعادة قيمة (470) جنيهاً عن الجوال للمالية.

وكانت المطاحن اقترحت أن تعيد مبالغ تتراوح ما بين (240) إلى (330) جنيهاً عن كل جوال لوزارة المالية، فيما تمسكت الأخيرة بمبلغ (400) جنيهاً.