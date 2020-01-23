وزير المالية يحدد رفع الدعم عن الوقود منتصف العام الحالي

الخميس 23 يناير 2020

الخرطوم- محمد أمين

أكد وزير المالية، إبراهيم البدوي، ضرورة الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، وأن الحل الوحيد لمعالجة الدعم السلعي باعتباره قضية محورية ولتأثيره على الإقتصاد السوداني.

وقال في حوار مع تلفزيون السودان أن دعم الحكومة للمحروقات يفتقر للفعالية والعدالة لظاهرة التهريب الذي تتعرض له المحروقات في كل الاتجاهات.

وأشار إلى أن التسرب الداخلي للمحروقات أدى إلى الندرة، حيث أن سعر البرميل الجازولين الرسمي 500 جنيه بينما سعره غير الرسمي يبلغ 5000 جنيه.

وتابع البدوي أن السودان أرخص ثالث دولة في العالم في سعر المشتقات البترولية. وأشار إلى ان رفع دعم الجازلين التدريجي يبدأ من النصف الثاني للعام الحالي ولمدة عام كامل، متوقعا نجاح نظام الكوتة للجازولين المدعوم.

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وأضاف أن البدء في تطوير نظام المواصلات العامة بكل الولايات بمنح بدل مواصلات والذي يوفر مبلغ 400 مليون دولار في سعر المحروقات.

واكد البدوي دعم الحكومة لمدخلات الإنتاج وتعديل سعر الصرف للصادرات للتحول إلى مجتمع إنتاجي.

وأشار إلى أن موارد تمويل الموازنة ترتكز على إصلاح ضريبي وتشريعات جديدة تمت إجازتها لرفع حصيلة الضرائب والجمارك من 6 % إلى 8 % بالإضافة لإيرادات عبور النفط من دولة جنوب السودان. واوضح أن الموازنة بنيت على معلومات حقيقية وأن العجز الكلي بالموازنة يقدر بـ80 مليار جنيه، وان العجز غير المنظور.

وأشار البدوي إلى أن المديونية المستحقة للبنك المركزي تبلغ 71 مليار جنيها من النظام البائد، وتتضمن مديونية للعامين (2017 - 2018). وتوقع وزير المالية عدم اللجوء إلى الاستدانة والالتزام بدفع المتأخرات وتخفيف الكتلة النقدية والسيطرة على معدلات التضخم.

وأشار البدوي إلى اهتمام البنك المركزي بتمويل المشاريع الإنتاجية للمواطنين لتخفيف حدة الأزمة. وأكد سعي الحكومة الجاد لتسديد متأخرات الصناديق العربية للاستفادة من المنح والقروض المقدمة منها، وتفعيل الجمعيات التعاونية للسلع الاستهلاكية لاستكمال الأسواق على نطاق واسع.