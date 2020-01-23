جامعة الخرطوم تطالب باسترداد الداخليات من صندوق الطلاب

التاريخ: 23-يناير-2020
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طالبت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسير فدوى عبد الرحمن علي طه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي باسترداد داخليات طلاب جامعة الخرطوم من صندوق دعم الطلاب.
وذكرت مديرة الجامعة بحسب ( سونا) في خطاب موجه إلى الوزارة أن طلاب الجامعة الذين يقيمون في الداخليات ظلوا يشكون باستمرار من تردي الأوضاع.
وأشارت إلى أن جامعة الخرطوم ترجو إصدار قرار عاجل بإرجاع جميع الداخليات التابعة للجامعة والداخليات التي أقامها الصندوق في أراضي الجامعة مقرونة بمواردها ومخصصاتها؛ لتتولى الجامعة مسؤولية الإشراف عليها في إطار مسؤولية إدارة الجامعة من الطلاب وحرصها على تهيئة السكن لهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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