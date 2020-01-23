السيادى يحمل بعثة السلام تردى الأوضاع بابيي

التاريخ: 23-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements حمل مجلس السيادة الإنتقالي وفق ( سونا) بعثة السلام المؤقتة بمنطقة ابيي تردي الأوضاع الأمنية بالمنطقة وقبل استقالة رئيس اللجنة الاشرافية أحمد صالح صلوحة. الخرطوم أخبار الخليج 365

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