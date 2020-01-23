الهلال يصل معقل بلاتينيوم الزيمبابوي ويتدرّب بملعبه

Advertisements

وصلت بعثة الهلال إلى العاصمة الزيمبابوية وكان في استقبالها خالد محمد القائم بأعمال السفارة السودانية هناك وعماد حسن المدير الإداري، وترأس بعثة الهلال د. سيف أبو كلابيش عضو مجلس الإدارة، هذا وغادر البعثة مساءً إلى معقل بلاتينيوم الزيمبابوي في رحلة استغرقت 40 دقيقة، بينما سيخوض الهلال تدريبه الأوّل اليوم الخميس، وسيختم التحضيرات مساء غد الجمعة بملعب المباراة.

من جانبه، أكد الفاتح النقر مدرب الهلال عقب وصول البعثة أن إعداد الفريق للمباراة المصيرية أمام بلاتينيوم مضى على قدمٍ وساقٍ، ويسير وفق الصورة التي رسمها في الخرطوم وستكتمل اليوم وغداً، وبحسب صحيفة الصيحة ،أشاد النقر بدور مجلس الإدارة المُتعاظم واهتمامه بتحضيرات الفريق وراحة اللاعبين قبل وبعد الوصول إلى زيمبابوي، وثمّن دور الجماهيري، وشدّد بقوله إن تعاضُد الجماهير وتكاتفهم سيكون أكبر حافزٍ لهم لتحقيق الفوز في لقاء السبت أمام بلاتينيوم، واصفاً المُواجهة بالصعبة، وتمنّى النقر في ختام حديثه أن يتواصل التكاتُف والوقوف خلف الفريق حتى يُحقِّق الغايات المنشودة، واعداً الأهلة بسماع خبرٍ جيدٍ وسعيدٍ من خلال اللقاء القادم أفريقياً.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)