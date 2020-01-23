(صقور الجديان) تُغادر إلى أسمرا برئاسة الشاعر

من المُتوقّع أن تكون بعثة المُنتخب الوطني الأول (صقور الجديان) قد غادرت فجراً إلى أسمرا لمُواجهة المنتخب الإريتري في مُباراةٍ وديةٍ مُقرّرٌ لها السبت المُقبل بالإستاد الدولي للعاصمة الإريترية، وتتكوّن بعثة الوطني من 25 فرداً، بينهم 19 لاعباً إضافةً لـ5 من أعضاء الجهاز الفني.

وترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم مُعتز الشاعر، ويتوقّع أن تصل البعثة إلى أسمرا في وقتٍ مُبكِّرٍ من صباح اليوم، على أن يخوض المنتخب، تدريبه الأول في الثالثة عصراً على الملعب الأولمبي، ويخوض تدريبه الثاني في ذات التوقيت غداً الجمعة، هذا وأثنى المدير الفني المُكلّف بأعباء المنتخب الوطني خالد بخيت على قبول اتحاد الكرة مقترحه بضرورة تجميع المنتخب وخوضه لهذه المباراة الودية أمام إريتريا.

Advertisements

وبحسب صحيفة الصيحة قال بخيت انّ هذه المباراة ستظهر فوائدها على المنتخب ولاعبيه في مبارياته الدولية المقبلة، كما أنّ الأندية ستستفيد جداً من وَضعية لاعبيها بالمُنتخب عند انطلاق الدّور الثاني من المُمتاز.

الجدير بالذكر أنّ المنتخب السودان، كان قد اختتم تدريباته أمس بحصة تدريبية في ملعب الأكاديمية، ومنح اللاعبين إذناً لوداع أسرهم، ثم انتظم الجميع في مُعسكرٍ مُغلقٍ.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)