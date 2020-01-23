ظفار العماني يكسب (المدينة) وفريق القوة الجوية يشترط

التاريخ: 23-يناير-2020
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أكّد فريق كرة القدم بنادي ظفار العماني رسمياً، التعاقُد مع لاعب المريخ المُعار إلى فريق القوة الجوية العراقي بكري عبد القادر (المدينة) إلى نهاية الموسم، كشف مصدر بنادي ظفار أن القوة الجوية اشترط عليهم دفع الاستحقاقات المالية التي دُفعت للاعب مقابل منحهم البطاقة الدولية الخاصة به.
وبحسب صحيفة الصيحة أشار ذات المصدر إلى أن العراقي سيرفع دعوى قضائية على النادي العماني في حال عدم التوصُّل لحل بين الطرفين، مما سيهدِّد مُشواره في الفريق الجديد.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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