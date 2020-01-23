وفاة أم وأطفالها في حريق شب بمنزلهم

لقيت أم وأطفالها الثلاثة مصرعهم جراء حريق هائل شب بمنزلهم بمنطقة السلمة جنوب، نتيجة لنار كاشفة كانت الأم قد قامت بإشعالها بغرض تدفئة أولادها من البرد القارس، حيث إنهم يقيمون في منطقة السلمة البيارة في منزل مشيدة بالمواد المحلية مما أدى إلى نشوب النار والتي تصاعدت ألسنتها من مبنى تحت التشييد تقيم فيه الأسرة لحراسة المبنى.

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وعندما خلد الجميع إلى النوم نسيت الأم إخماد النار، حيث هبتها الرياح وشبت بالمنزل المكون من الحصير والجوالات، وإن اسطوانة الغاز ساعدت على انتشار النيران.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، لم يتمكن سكان الحي من إنقاذهم بالرغم من المحاولات، ففارقت الأم وأبناؤها الثلاثة الحياة، وتم نقلهم إلى المستشفى وأفاد التقرير الطبي أنهم فارقوا الحياة، وتم تسليم الجثامين إلى ذويهم لإكمال مراسم الدفن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)