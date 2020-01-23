أصحاب المخابز يتطاهرون أمام مكتب حمدوك

تظاهر العشرات من ملاك المخابز أمام مكتب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك أمس احتجاجاً على تقليص حصص الدقيق، متهمين وكلاء المطاحن بالتلاعب في التوزيع وإنشاء مخابز خاصة بهم واستغلال النفوذ والاستحواذ على الحصص.

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وتزايدت طوابير الخبز في الخرطوم الأسابيع الأخيرة جراء نقص حصص الدقيق من مطاحن الغلال إثر خلافات بين المالية وشركات الطحن.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، شكا ملاك المخابز الذين سلموا مذكرة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء حاتم قطان، من ارتفاع أسعار مواد إنتاج الخبز من الخميرة والزيت والغاز والعمالة وضعف دور وزارة الصناعة في تذليل هذه الصعوبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365