السقيد يطلق مبادرة لعلاج (ملك الطنبور)

سجل الفنان جعفر السقيد يوم أمس الأول زيارة للفنان أبو عبيدة حسن بمنزله بالحارة 102 بإسكان أم درمان، للوقوف على أحواله والإطمئنان على صحته. وأطلق السقيد خلال الزيارة مبادرة لعلاج (ملك الطنبور)، تقودها منظمة شموس العز الخيرية التي يرأسها. Advertisements وقد رافق السقيد في الزيارة بحسب صحيفة آخر لحظة، عدد من أعضاء المنظمة منهم عز الدين الكرو، عزت عبد الباسط، وعبد الوهاب صابر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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