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حدث لا يصدق: احتجاز عربة كامري تابعة للمالية مؤجرة لمواطن

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يناير-2020

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حدث لا يصدق: احتجاز عربة كامري تابعة للمالية مؤجرة لمواطن

تابعت مصادر وقائع أغرب حادثة حيث قام أحد العاملين بوزارة المالية منذ فترة طويلة وقبل سقوط النظام بتأجير عربة كامري من ضمن أسطول عربات الوزارة وتأجيرها لأحد المواطنين مقابل عائد مادي يتحصل عليه لحسابه الخاص إلا أن معلومة وصلت لمباحث ولاية الخرطوم شعبة بحري لتتم متابعة العربة وعمل كمين لسائقها وبعد القبض على سائق العربة أدلى بكافة المعلومات بكيفية إخراج العربة من أسطول عربات وزارة المالية ليقوم أفراد المباحث باستدعاء وزير المالية السابق في عهد حكومة الإنقاذ والتحري معه حول هذه الحادثة.

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كما طالت التحريات بحسب صحيفة الدار، مشرف العربات بوزارة المالية ويتابع المتحري الاجراءات لإكمال ملف البلاغ تمهيداً لرفعه إلى جهات الاختصاص.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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