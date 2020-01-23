كابلي في الخرطوم 28 يناير

يصل الخرطوم يوم 28 يناير الجاري الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي قادماً من واشنطن، بدعوة من مركز دال الثقافي.
وسيشارك الكابلي خلال فترة إقامته بالخرطوم، في إحياء عدد من الأمسيات الثقافية المختلفة، كما سيتم تكريمه من عدة جهات.
وقد أعد مركز دال الثقافي بحسب صحيفة آخر لحظة، استقبالاً حافلاً للفنان الكبير بمطار الخرطوم، وفي أمسية تكريمه بالمركز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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