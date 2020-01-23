إدانة فتاة عاشت ثلاثين عاماً منتحلة صفة رجل

التاريخ: 23-يناير-2020 فى : حوادث 129 مشاهدة أصدرت محكمة السوق ببحري برئاسة القاضي عبد العظيم محمد النعيم أمراً قضائياً يدين فتاة عاشت ثلاثين عاماً منتحلة صفة رجل وقضى الأمر بادانتها تحت نص المواد 97/93 للإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة بالغرامة المالية. Advertisements فيما وجهت المحكمة السلطات بالسجل المدني بإكمال اجراءات انتمائها لصفتها الأساسية كأنثى مستندة بذلك على تقرير القمسيون الطبي الذي حدد انتمائها النوعي وبحسب تفاصيل الدعوى وفقاً لصحيفة الدار التي حققت فيها السجل المدني خدمات الجمهور عندما شرعت في استخراج مستند وتبين أنها عاشت ثلاثين عاماً بصفة رجل وكانت إدارة السجل المدني الأمن والجنايات بخدمة الجمهور قد حققت في البلاغ ومن ثم أكملت إجراءاتها وأحالت الملف للمحكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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