شرطة الجنوب تقف على تجربة الشرطة السودانية في مجال الكلاب البوليسية

التاريخ: 23-يناير-2020
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وقف وفد من شرطة دولة جنوب السودان على تجربة الشرطة السودانية في مجال الكلاب الشرطية خلال زيارته لمباني دائرة الكلاب الشرطية برئاسة الفريق شرطة مجاك اكيج ملوك مفتش عام شرطة دولة جنوب السودان والوفد المرافق له.
وأفادت متابعات بحسب صحيفة السوداني الدولية أن الوفد أشاد بالدور الكبير والتطور الذي شهدته الشرطة السودانية في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، خاصة تجربة الكلاب الشرطية في كشف الجريمة وضبط المجرمين من خلال عمل دائرة الكلاب الشرطية التي تعتبر أداة متطورة لكشف وملاحقة ومتابعة المجرمين إضافة إلى كشف المتفجرات والمخدرات وتتبع الأثر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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