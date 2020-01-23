التاريخ: 23-يناير-2020 فى : حوادث 11 مشاهدة حجزت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الأربعاء برئاسة القاضي معتز عثمان ملف قضية اتهام سائق بسرقة عربة تابعة لوزارة المعادن للقرار النهائي وذلك بعد أن أدانته المحكمة بالسرقة. Advertisements وتعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن مفوض وزارة المعادن دون بلاغاً أفاد فيه بأن المتهم وهو أحد سائقي الوزارة قد قام بنسخ مفتاح العربة وفيما بعد قام بسرقتها، ودون في مواجهته بلاغاً بمخالفة المادة “174” من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة وعقب التحري أحالت البلاغ للمحكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق قضية (سرقة عربة وزارة المعادن) للقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.