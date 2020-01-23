(كاف) يعدل مباريات منتخبنا في تصفيات (الكان)

التاريخ: 23-يناير-2020
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أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تعديلاً على مباريات المنتخب الوطني قضى بتقديم موعد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم 2021م (الكان)، والتي كانت معلنة في أغسطس ومطلع سبتمبر المقبلين، حيث تقرر أن تلعب المباريات في مارس المقبل.
ويواجه منتخبنا نظيره الغاني في الجولة الثالثة بأحد أيام (25-26-27-28) مارس 2020م في أكرا، بينما يستقبل غانا مجدداً في الخرطوم أحد أيام (28-29-30-31) مارس 2020م.
وبحسب صحيفة الصيحة، يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثالثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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