سائقون يطالبون بإيقاف عمل (الطراحين) بمواقف المواصلات

دعا سائقو وأصحاب المركبات العامة إلى ايقاف عمل الطراحين في مواقف المواصلات بولاية الخرطوم لاعاقتهم سير العمل في القطاع من خلال استمرار عملية التحصيل المالي غير القانوني.

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واتهم السائقون خلال حديثهم لصحيفة السوداني الدولية إدارة النقل والبترول في الولاية بالتسبب في الفساد بالقطاع، وحمل محمد علي بابكر نائب رئيس غرفة النقل سابقاً، وزارة البنية التحتية والمواصلات مسؤولية تدهور القطاع باصدارها لائحة معيبة وغير قانونية، منحت النقابة صلاحيات غير منصوص عليها في القانون للسيطرة على المواقف، مما أدى لتدهور القطاع وخروج أكثر من “3” آلاف مركبة من الخدمة. وشدّد على مراجعة ملفات إدارة النقل واخضاعها للمحاسبة.

من جانبه أكد السائق محمد يحي أن القطاع ما زال مهدداً بفساد كبير، وكشف عن مواصلة النقابات عملها في المواقف رغم قرار حلها من قبل الحكومة الانتقالية، فيما أبدى مواطنون استياءهم من الوضع وقالوا لم يطرأ جديد على القطاع وأن الأزمة في حالة تفاقم بشكل يومي ودعوا لحلول عاجلة وجذرية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)