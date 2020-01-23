السودان يشارك في اجتماع “دول جوار ليبيا” بالجزائر اليوم

التاريخ: 23-يناير-2020
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وصل وكيل وزارة الخارجية السفير الصديق عبد العزيز أمس “الأربعاء”، إلى العاصمة الجزائرية الجزائر، تمهيداً للمشاركة فى الإجتماع التشاوري لآلية مجموعة دول جوار ليبيا الذي دعت له الحكومة الجزائرية وينعقد بالجزائر اليوم الخميس.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، يتوقع أن يناقش الاجتماع تطورات الوضع الراهن في ليبيا ونتائج إجتماع برلين بشأن ليبيا، والفرص المتاحة لدعم مقترح التسوية السياسية كحل للأزمة الحالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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