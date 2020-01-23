قائمة أمريكية جديدة لحظر السفر من بينها السودان

التاريخ: 23-يناير-2020
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تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية أصدار قرار بإضافة “7” دول جديدة لقائمة حظر السفر، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المعنية، وتضم القائمة الجديدة، روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.
وقالت مصادر بحسب السوداني الدولية، نقلاً عن وسائل إعلام أميركية، إن قائمة الدول هذه ليست نهائية، وقد يتم تغييرها، ومن المنوقع أن تواجه بعض الدول حظراً على بعض أنواع التأشيرات فقط.
ولدى سؤاله أمس الأربعاء عن حظر السفر قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي “تشاد وولف” إن الإدارة تواصل النظر في ذلك، وأضاف، “إنه أمر قيد المراجعة كل ستة أشهر” ما زلنا نفعل ذلك لقد فعلنا ذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كل ستة أشهر، هذا جزء من العملية، رافضاً تقديم جدول زمني للإعلان.
وتستند الخطط التي لا تزال قيد المراجعة، إلى مداخلات مشتركة بين الوكالات من وزارتي الأمن الداخلي والدولة، وكذلك البيت الأبيض، وفقاً للمسؤول. ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق، كما رفضت وزارة الخارجية التعليق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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