(100) ألف وحدة إجلاس من الإمارات لمدارس الخرطوم

التاريخ: 23-يناير-2020
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قال والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد إن أمن واستقرار المواطن هدف استراتيجي لحكومته وخطاً أحمراً لا يسمح المساس به.
وأوضح أن حكومة الولاية تعمل في ثمانية محاور من أجل راحة المواطن، ولفت عابدون في تصريح صحافي أمس الأربعاء بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن المحاور هي، معاش الناس، الصحة والتعليم والمياه، والمواصلات، والنفايات وتنمية الريف والشباب والرياضة، قاطعاً بأن العمل في كل المحاور يسير حسب ما هو مخطط له، مشيراً إلى أن هنالك “100” ألف وحدة إجلاس قادمة من دولة الامارات وصل منها “10” آلاف وهناك “20” ألف في الطريق، بينما يصل باقي الوحدات في مقبل الأيام، مشدداً على ضرورة تهيئة البيئة المدرسية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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