وفاة وإصابة (23) شخصاً في حادث حركة بالدلنج

التاريخ: 23-يناير-2020
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توفي (4) أشخاص وأُصيب (20) في حادث مروري بطريق الدلنج – كادُوقلي عند منطقة كركراية – (10) كلم جنوب الدلنج بجنوب كردفان.
وَوَقَع الحَادَث بين حافلة “شريحة” مُتّجهة من الدلنج إلى الكُرقل وبص سفريات “الاتّحاد” قادم من كادُوقلي إلى الأبيض، وتلقّى المُصابون الإسعافات بمستشفى الدلنج وثلاثة منهم في حَالةٍ خَطرةٍ.
وبحسب صحيفة الصيحة، فإن المُتوفين جَميعهم من رُكّاب الحافلة وهم “محمد عريس بخيت – الدلنج، إسماعيل عطرون – الكُرقل، أبو زيد عمر المكي – محلية القوز وعبد الله حماد شرف الدين- الدلنج”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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