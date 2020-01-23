مدير العقارات بتربية الجزيرة: شركة اتصالات تماطل في دفع ايجارات 26 برجاً بالمدارس

التاريخ: 23-يناير-2020
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اشتكى مدير العقارات بوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، عبد الله علي حامد من مماطلة إحدى شركات الاتصالات في دفع ايجارات 26 برجاً منشأ بمدارس بالولاية منذ العام 2016 بجانب وجود 173 عقاراً أمام الإدارة القانونية تم انذارها.
وأعلن مدير عام وزارة التربية بولاية الجزيرة عمر محمد السنوسي وفقاً لصحيفة الجريدة، عن بيع مدرسة المؤتمر الثانوية لمنظمة الدعوة الإسلامية بواسطة أحد ولاة النظام البائد، وقال: هنالك مدارس كثيرة تم الاستيلاء عليها بواسطة النظام البائد، وتم حصر كل العقارات التابعة للوزارة، وأردف: لم تكن هنالك رؤية واضحة في العقارات وهنالك ايجارات مضحكة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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