إدراج مُمثلين لـ”الحرية والتغيير” في اللجان الاقتصادية كَافّة بالجزيرة

أكّد والي الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، إدراج مُمثلين لقِوى الحُرية والتّغيير في اللجان الاقتصادية كَافّة بالولاية.

وأعلن لدى لقائه بمكتبه أمس، مُنسِّق التنظيم والميدان بالتنسيقية المركزية للحُرية والتّغيير أمين سعد، استعداده لتعزيز التنسيق والتعاوُن مع “الحُرية والتّغيير” لتحقيق أهداف حكومة الولاية وترسيخ شعارات الثورة، ودَعَا لإكمال لجان الأحياء بالولاية للمُساهمة في مُتابعة ومُراقبة السلع المدعومة خَاصّةً الدقيق والمواد البترولية.

من جانبه، أكّد أمين سعد بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الوالي المُكلّف يُمثل حكومة الثورة، ودعا “الحُرية والتّغيير” بالولاية لدعمه ومُساندته لإنجاح كل مَشاريع السُّلطة التنفيذية باعتبارهم الحاضنة السياسية لحكومة الولاية.

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بدوره، أعلن الناطق باسم “الحُرية والتّغيير” بالولاية صالح سعيد، أنّ العلاقة بين الوالي و”الحُرية والتّغيير” تَجَاوزت مرحلة الشراكة إلى الجسم الواحد، وأنّ الوالي رمزها السِّياسي، وقال إنّ “الحُرية والتّغيير” تعمل بسلاسة لإيجاد حُلُول للمَشاكل، ولفت لشواغل لديهم بسبب وُجُود بعض منسوبي النظام البائد في الدوائر الحكومية تُعيق خدمة المُواطن، ووجود كوادر في الإذاعة والتلفزيون لا تخدم أهداف الثورة، وأشَارَ لارتفاع تكلفة الخَدمات العِلاجيّة، ودعا لمُراجعة التلاعُب والتجاوُزات في الأراضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)