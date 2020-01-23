اختيار هاشم مطر رئيساً لاتحاد أصحاب العمل

التاريخ: 23-يناير-2020
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اِعتمد مجلس التسيير باتّحاد عام أصحاب العمل السوداني في اجتماعه بمقر الاتحاد، المهندس هاشم صلاح حسن مطر رئيساً للاتحاد والمهندس مُجتبى خلف الله عبد الرازق أميناً عاماً وعبد الماجد حسن محمد أميناً للمال.
وقال الأمين العام للاتحاد مُجتبى خلف الله في تصريحٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الاجتماع بجانب مُناقشته لعددٍ من الأجندة لتفعيل العمل بالاتحاد خلال الفترة المُقبلة، اعتمد انتوني أنيس حجار نائباً للرئيس ود. مضوي إبراهيم نائباً للرئيس لشؤون الولايات وإيهاب نور الدين سعيد ومحمد عمر الحاج نائبيْن للأمين العام، والفاضل مهدي المليح أميناً للإعلام.
وأضَافَ مُجتبى أنّ الاجتماع اعتمد كذلك تَسمية حاتم حسن إبراهيم مالك أميناً لأمانة علاقات العمل وم. أسامة حسن الطيب لأمانة الاتفاقيات الدولية والإقليمية ود. عبد الحليم عيسى لأمانة العلاقات الخارجية وعبود أحمد موسى لأمانة الولايات وأحمد بكري التوم لأمانة شباب الأعمال وإيمان داؤود لأمانة سيدات الأعمال والتدريب، وطه محمد فضل المولى والسيد محمود الأمين حامد لأمانة السياسات التمويلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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