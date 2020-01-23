وزيرة الصحة المصرية تستقبل نظيرها السوداني لدعم المنظومة الدوائية

الخميس 23 يناير 2020

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس، الدكتور أكرم علي التوم، وزير الصحة؛ لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة في تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستراتيجية التعليم الطبي المهني.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي الوزارة الصحة المصرية، أن اللقاء تناول كافة الملفات الصحية بالدولة الشقيقة والوضع الحالي، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإلحاق عدد من أطباء الدولة الشقيقة ببرنامج الزمالة المصرية، لتوفير التعلم والتدريب المهني في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوداني.

وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان، أوضحت أن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في عدد من الدول الأفريقية الصديقة، تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

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وقال مجاهد إن وزيرة الصحة والسكان وجهت الدكتور محمد جاد، بتوفير احتياجات الدولة الشقيقة من المستحضرات الدوائية الطارئة، والأمصال، بالإضافة إلى استقبال الحالات الحرجة والتي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة من الأشقاء السودانيين بمستشفيات الوزارة كمنح علاجية.

وأضاف مجاهد، أن اللقاء تناول أيضا إمكانية إرسال عدد من أطباء السودان للاستفادة من تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرات الصحة العامة.

ومن جانبه قدم الدكتور أكرم علي التوم الشكر للدكتورة هالة زايد على تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، مشيدًا بحرص مصر على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بدولة السودان لدعمها في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي، مؤكدًا أنه ليس بالجديد على مصر دعمها لأشقائها الأفارقة في كافة المجالات.