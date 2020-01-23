السودان يجدد رفضه التدخل الخارجي في ليبيا 

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الخميس 23 يناير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
أعلن وكيل وزارة الخارجية، الصديق عبد العزيز، اليوم (الخميس) دعم السودان لكل المبادرات الدولية الساعية لتسوية سلمية للصراع في ليبيا.
وقال في كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية، "السودان يدعم كل المبادرات الدولية الساعية للتسوية السلمية للصراع في ليبيا.
وأضاف نأمل وقف دائم لإطلاق النار والتوقف عن تزويد المنطقة بالأسلحة.
واحتج السودان على عدم دعوة دول جوار ليبيا للمشاركة في مؤتمر برلين.
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