رفع جلسة المفاوضات بجوبا بسبب إعادة مُهجِّري وادي حلفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبّب الخلاف حول صياغة موضوع إعادة مُهجِّري وادي حلفا، في رفع جلسة المُفاوضات بين الحكومة و”مسار الشمال” بالجبهة الثورية أمس.

وأكّد كبير مُفاوضي حركة “كوش” بالمسار دهب إبراهيم دهب، إحراز تقدُّمٍ في قضايا المسار التي لم تُحسم في الجلسات السابقة، وأوضح أنّه تَمّ رفع الجلسة لخلافٍ حول صياغة موضوع إعادة مُهجِّري وادي حلفا، بعد التوافُق على المبادئ العامّة لإنصاف المُهجِّرين.

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وقال دهب في تصريحاتٍ صحفيةٍ، إنّ المُعالجات التي تمّت لمُهجِّري وادي حلفا إلى حلفا الجديدة عام 1963م لم تكن كافية لاستيعاب التمدُّد السكني والزيادة السُّكّانية، وأضاف بأنّ عدد سُكّان وادي حلفا عند التهجير ما بين (50) ألفاً إلى مليون وتناقص إلى (38) ألفاً حيث هاجروا إلى مناطق أخرى بحثاً عن العمل والسكن بسبب قلة الموارد والأراضي السكنية.

وكان وفدا المُفاوضات برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي و”مسار الشمال” واصلا جلسة المُحادثات الثانية بمقر المُفاوضات في جوبا أمس.

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