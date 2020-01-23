ولاية الخرطوم تعلن عن خطوات عاجلة لإنهاء ظاهرة صفوف الخبز

الخليج 365 :

أكدت ولاية الخرطوم عزمها اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز لإنهاء ظاهرة صفوف الخبز.

وأشارت الولاية في تصريحات صحفية عقب اجتماع موسع برئاسة والي الولاية ضم أعضاء لجنة تسيير اتحاد المخابز، إلى أن ظاهرة الصفوف أصبحت ترهق المواطن بصورة كبيرة رغم توفر الدقيق بكمية كافية تغطي إستهلاك الولاية.

وطالبت لجنة تسيير اتحاد المخابز بتدخل الولاية لتقليل تكلفة الإنتاج التي ارتفعت مؤخرا بصورة لافتة ساهمت فى توقف عدد من المخابز وخروجها من الخدمة.

وشددت اللجنة على متابعة توفير الغاز كعامل أساسي في صناعة الخبز، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية صناعة الخبز.