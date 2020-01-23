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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺍﺗﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪﻗﻲ ﻛﺒﻠﻮ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺒﻠﻮ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ: ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺭﺱﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻨﺎ ﻭﻗﺎﻡﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ(،ﻭﺃﻛﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺣﺬﺭ ﻛﺒﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺿﻌﺎﻑﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺧﻄﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦﺳﻴﺸﻌﺮﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻛﺸﻒﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ.
ﻭﻧﻮﻩﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺩﻭﻥﻋﻠﻤﻬﻢ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺷﺪﺩﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﺘﻰﺗﺰﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻬﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﺣﻤﺪﻱ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥﺣﻘﻘﻨﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻛﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻪ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﻗﺎﻝ: ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ. (الجريدة)
كانت هذه تفاصيل خبر اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ يتهم وزير المالية بتغييب معلومات تفصيلية خاصة بالموازنة عن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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