مبارك الفاضل يقدم رؤية لحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم رئيس حزب الأمة السيد مبارك الفاضل رؤية حزبه للإصلاح الاقتصادي وحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

ولخصها رئيس الحزب في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الاربعاء في دار حزب الأمة في إعادة توظيف الدعم وخفض التضخم وتوحيد سعر الصرف على المدى القصير، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب في المدى المتوسط زيادة العرض وزيادة الإنتاج والإنتاجية وفق خطة تنفيذية.

ودعا مبارك الفاضل إلى إجراء إصلاحات إسعافية عميقة من خلال برنامج تراعي الوضع الاقتصادي الآن، مشددا على أهمية توفر إدارة سياسية قوية لدعم الإصلاح الاقتصادي وإرساء مبدأ الشفافية التامة.

وأشار الفاضل إلى أن معالجات هذا الوضع تتطلب الشمول في إطار اقتصادي كلي شامل يتفادى تجزئة الإجراءات يتبنى من خلالها سياسات اقتصادية شاملة لمعالجة الاقتصاد الكلي بقطاعاته المختلفة (المالي، الإنتاجي، والخارجي) حيث تكون متناغمة ومتسقة وكابحة للتضخم وداعمة لسعر الصرف.

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وفيما يتعلق بالسياسات المالية أمن على خفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة لتقليص مؤشر عجز الموازنة خاصة، لافتا إلى أن إجمالي الإيرادات للناتج المحلي في السودان يبلغ أقل من 6% مقارنة بمتوسط 18% بالدول الإفريقية نسبة لعدم كفاءة الأجهزة الإيرادية في ظل نشاط اقتصادي غير رسمي كبير.

وطالب بإعادة توظيف الدعم الموجة للوقود والقمح المستورد إلى دعم مجانية العلاج والتعليم واستصحاب الأثر السلبي لإعادة توظيف الدعم على الشرائح الفقيرة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي بجانب اتخاذ قرارات شجاعة تخفض الميزانية السيادية ومؤسسات الحكم والولائي وتوجيها إلى مشاريع بنية تحتية، صحة، تعليم، كسبا للدعم والمساندة المحلية والدولية، والوضع في الاعتبار التقيد التام بالسقف المحدد للاستدانة الحكومية المؤقتة وفق الموازنة العامة.

وشدد على أهمية احتواء النمو المطرد في الكتلة النقدية ليكون في الحدود المعيارية في السلامة و إصلاح سعر الصرف وتوفير متطلبات تحرير سعر صرف موحد ومرن ومستقر وهيكلة القطاع المصرفي، ماليًا وإداريًا لاستعادة الثقة فيه وإعادة العمل بالنافذة المصرفية العالمية إلى جانب إخضاع التجربة المصرفية الإسلامية للتقييم والإصلاح.