خلافات حول “قانون الاستثمار الأراضي الطويلة الأمد (99) عاماً” يوقف جلسات مسار الشمال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف كبير المفاوضين لمسار الشمال في السودان ،دهب إبراهيم دهب، عن وجود خلافات مع وفد الحكومة حول قانون الاستثمار ، في الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء في العاصمة جوبا.

وقال دهب في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة المفاوضات ، أنهم ناقشوا مع الوفد الحكومي عدة قضايا ، كاشفاً أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن إستثمارات الأراضي الطويلة الأمد والتي تصل إلي (99) عاماً.

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وتابع “من النقاط الخلافية نحن في مسار الشمال نرفض إستثمارات الأراضي الطويلة الأمد ،كما نسميها استثمارات استيطانية تستمر إلي تسعة وتسعين عاما ، نطالب بقصر هذه الفترة إلي عشرين عاما أو تحديد فترة قصيرة بما يتوافق و يحفظ كرامة وتراب البلد”.

وأوضح دهب ، أن هناك إنفراج في بعض القضايا مثل مناقشة القرار (206) حول نزع الأراضي،مبيناً أن الوفد الحكومي المفاوض اظهر تجاوباً في هذا الملف وسوف يتم حسمه قريباً.

من جانبه قال الدكتور ضيو مطوك وزير الطاقة والسدود وعضو لجنة الوساطة الجنوبية في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة ، أن المفاوضات مضت بصورة جيدة ، مشيرا إلى أن المسار ناقش قضايا ذات الخصوصية.