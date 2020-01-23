توجيه بالعفو العام عن نزلاء سجن في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهدت عضو المجلس السيادي في السودان، عائشة موسي بمتابعة اللصيقة مع جهات الاختصاص ملف نزلاء السجون، من خلال دراسة ملفات المحكومين واعدة بمساعدة الغارمين في الحق الخاص بتسديد غراماتهم.

وناشدت موسى، لدي مخاطبتها نزلاء سجن الهدى بأمدرمان خلال زيارتها التفقدية الأربعاء، اصحاب الخير وفئات المجتمع للإسهام في إطلاق سراحهم.

ووجهت جهات الاختصاص بالعفو العام عن نزلاء الحق العام والخاص، وفق اللوائح والقوانين الخاصة بالسجون على ان تنفذ هذه التوجيهات خلال الايام المقبلة، وفقا لما نقله إعلام مجلس السيادة في السودان.

واوضحت موسى، ان النزلاء جزء من الشعب السوداني لا يمكن الاستغناء عنهم وان السجون للإصلاح والتقويم والتأهيل، وإدماج النزلاء في المجتمع مرة اخري ليساهموا في تزكيته بالتوعية من مخاطر الوقوع في الجرائم والاخطاء.

مبينة ان الفترة التي قضاها النزلاء تمثل فرصة وفترة للتأمل ومراجعة النفس والابتعاد عن الأخطاء السابقة، ولفتت الي ان ثورة ديسمبر المجيدة اسقطت النظام البائد الذي أسقط مستقبل السودان، وان مفاوضات السلام الجارية في جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح لأجل ان ينعم السودان بالسلام والاستقرار.