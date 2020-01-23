المطربة إنصاف مدني مطلوبة في جدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تستعد الفنانة إنصاف مدني للمغادرة إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفلين للجالية السودانية الأول مساء يوم 13 فبراير القادم بقصر رويال بالرياض، والثاني مساء يوم 14 بمدينة خميس مشيط، ومن المتوقع أن تغني إنصاف في حفل آخر بمدينة جدة بناء على رغبة السودانيين بجدة.

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