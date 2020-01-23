النقر يفاجيء بلانتيوم بالدمازين في المحور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن مدرب الهلال الفاتح النقر سيشرك اللاعب عمار الدمازين في محور الوسط بجانب اللاعبين بشه ومحمد دراج على ان يشرك الثنائي بوي والسمؤال في المحور الدفاعي.

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