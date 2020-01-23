مناوي: المجازر في أبيي والجنينة وبورتسودان لا تُقرأ بمعزل عن المشكلة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن التوتر والانزلاقات الأمنية هنا وهناك، هي بمثابة المرض المركزي الذي لم يجد له دواء.

وأضاف في تغريدة على (تويتر) اليوم “الخميس”: “المجازر في أبيي والجنينة وبورتسودان لا تُقرأ بمعزل عن المشكلة السودانية الكلية”.

وتابع: “فالسلام الشامل يقود للحوار الوطني الذي ينتج منه ميثاق الحكم هو الحل وليس في تكرار ألبان فاسدة في اواني نظيفة”.

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وقتل أمس “الأربعاء”، نحو (30) شخصاً على الأقل في هجوم مُسلح على قرية “كولوم” بمنطقة أبيي، وأصيب (18) آخرون قبل انسحاب المهاجمين.

وأدانت الحكومة الحادثة، وأعربت عن أسفها الشديد للهجمات على المدنيين العزل والأعمال الانتقامية من أي طرف لمكونات المنطقة، وأكدت أن قضية أبيي لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاهم والتعايش المشترك بين المجتمعات المختلفة.

باج نيوز