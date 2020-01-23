محلية كرري تتهم مديرة الاستثمار السابقة بإتلاف الأرشيف الورقي والإلكتروني بالمحلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت محلية كرري مديرة الاستثمار السابقة، بإتلاف المستندات الورقية الخاصة بإداراتها ومسح الأرشيف الموجود في حواسيب المحلية، قبل إخفاء نفسها عقب إعلان سقوط الرئيس المخلوع في الحادي عشر من أبريل الماضي.

وقال المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم صالح في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الخميس””مديرة الاستثمار السابقة أخفت نفسها عقب إتلافها للمستندات الورقية والأرشيف الإلكتروني”.

فيما أوضح عاملون بالمحلية أنّ مديرة الاستثمار المختفية حتى الآن، أتلفت المستندات يوم سقوط النظام المباد في الحادي عشر من أبريل من العام الماضي وغادرت البلاد.

باج نيوز