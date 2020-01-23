إنعقاد ملتقى رجال الأعمال السوداني الإندونيسي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف سفير إندونيسيا بالسودان روزا ليست عن انعقاد ملتقى لرجال الأعمال السودانيين والاندونيسين على هامش فعاليات معرض الخرطوم الدولي الذي تجري فعالياته حالياً. وقال إن حجم التبادل التجاري بين السودان واندونيسيا بلغ (331) مليون دولار خلال العام 2018م ، فيما بلغ (109) مليون دولار في مطلع عام 2019م، وعزا التراجع لقيام الثورة السودانية، مشددا على ضرورة تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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