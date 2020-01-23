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التحقيق مع الوزير السابق الطيب حسن بدوي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت نيابة المال العام بالتحري مع الطيب حسن بدوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقًا، ومجموعة من مساعديه في قضية تمويل المركز الذي يتبع للحركة الإسلامية من أموال القصر الجمهوري.

ويخضع الطيب بحسب صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الخميس” للتحري في مبلغ يقدر بمليار و”800″ ألف جنيه خرجت من الرئاسة قبل سقوط الحكومة السابقة.

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