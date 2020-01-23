أسعار الذهب تتراجع عالمياً قبيل إجتماع المركزي الأوروبي

الخليج 365 : انخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

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