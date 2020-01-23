السوداني: عصابة تشتري الدولار بثمنٍ باهظ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”الخميس” عن عصابة تملك مليارات الجنيهات تشتري بها أكبر كميات من الدولار ولو بثمنٍ باهظ.

وكشف أحد التجار ـ فضّل حجب اسمه بحسب صحيفة السوداني الدولية اليوم عن أنّ مجموعة من هؤلاء تجار العصابة قاموا ببيع منازلهم وممتلكاتهم من أجلّ العمل في سوق الدولار وتحويل أموالهم إلى عملة الدولار.

ونبّه تاجر دولار شهير إلى ارتفاع الطلب على الدولار.

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وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد الناير إنّ المؤامرة موجودة من فترة بعيدة في ظلّ النظام السابق والنظام الذي سبقه.

وأكّد أنّ التجار الذين يتعاملون بالنقد الأجنبي ويؤثرون سلبًا على الاقتصاد السوداني موجودين.

ودعا الدولة إلى اتخاذ السياسات الناجحة والصحيحة التي تؤدي إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي وبناء احتياطي مقدر من عملات أجنبية.

باج نيوز