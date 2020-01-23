عبدالله البشير يقر امام قاضي مخالفات الاراضي بإمتلاكه عقارات وشركات واسماء اعمال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أقَرّ عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق المخلوع عمر البشير، بامتلاكه عقارات وشركات وأسماء أعمال، وسَجّلَ أمس اعترافاً قضائياً أمام قاضي مُخالفات الأراضي. وأبلغت مصادر (الصيحة)، بأنّ شقيق البشير خُضع للتحري والتحقيق للمرة الثانية أمام وكيل نيابة مُخالفات الأراضي جمال زكريا تحت المادتين (6 و7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م. وأرجعت السُّلطات عبد الله البشير إلى سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع البشير، ويُواجه عدة بلاغات تتعلّق بالفساد والثراء الحرام وتجاوُزات في الأراضي والعقارات، وأُخضِع للتحقيق في نيابة الفساد والتّحقيقات المالية، على خلفية تجاوُزات في الأراضي والعقارات، وأُجريت معه تحريات استمرّت ساعاتٍ. الصيحة المادة السابقة مسارات دارفور في مفاوضات جوبا.. هل ستتغلّب إرادة السلام؟ المقالة القادمة أخطر ملفات فساد الأراضي (1)…

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