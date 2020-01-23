برشلونة وريال مدريد يتأهلان فى كأس إسبانيا وسقوط اليونايتد بالدورى الإنجليزى

الخليج 365 :

شهد مساء الأربعاء، فى ملاعب أوروبا، العديد من المواجهات فى البطولات المحلية المختلفة، سواء على مستوى الدوريات أو بطولات الكأس، والتى حفلت بإثارة كبيرة، فى ظل اشتداد المنافسة بين الفرق. فى الدورى الإنجليزى، سقط مانشستر يونايتد، فى فخ الهزيمة الثانية على التوالى، أمام ضيفه فريق بيرنلى، بثنائية نظيفة، وحقق توتنهام فوزًا صعبًا على نورويتش سيتى، بنتيجة 2 – 1، وتغلب ليستر سيتى بنتيجة 4 – 1 على وست هام. وفى كأس ملك إسبانيا، تأهل برشلونة بصعوبة إلى دور الـ16، بتغلبه على فريق إيبيزا، بنتيجة 2 – 1، وتخطى ريال مدريد فريق سالامنكا، بنتيجة 3 – 1. وتأهل يوفنتوس، إلى نصف نهائى كأس إيطاليا، على حساب فريق روما، بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1. وصعد باريس سان جيرمان، إلى المباراة النهائية بكأس رابطة فرنسا، بفوزه على فريق ريمس، بنتيجة 3 – 0، لمواجهة ليون فى النهائى، يوم 4 أبريل المقبل.