ضربة موجعة من (الكاف) للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي المصري بالاحد

الخليج 365 : تلقي النجم الساحلي التونسي ضربة قوية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قبل مواجهه الأهلي المصري الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا (مرحلة المجموعات) وتابعت،(سودانا فوق) الاخبار التي صدرت من (الكاف) برفض استئناف النجم الساحلي علي إيقاف حارسه (مكرم البديري) قبل مواجهة الأهلي وسيخوض الفريق التونسي المباراة القادمة بحارس مرمي وحيد هو (أشرف كرير) مما يمثله أزمة كبيرة للمدرب الاسباني وقالت تقرير،تونسية ان النجم يجهز احد لاعبيه لمركز حراسه المرمي حال حدوث إصابة او طرد ل (كرير) في لقاء الأهلي المصري. ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعه برصيد( ٩) نقاط. المادة السابقة قيادي بـ”قحت”: أعضاءنا لا يتدخلون في عمل الجهاز التنفيذي المقالة القادمة وريال مدريد يتأهلان فى كأس إسبانيا وسقوط اليونايتد بالدورى الإنجليزى برشلونة وريال مدريد يتأهلان فى كأس إسبانيا وسقوط اليونايتد بالدورى الإنجليزى

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